世界人口的预期寿命增长，但长寿人群大多疾病缠身--研究

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦8月27日（记者 Kate Kelland） - 根据一项对188个国家的所有重大疾病及伤残的研究，全球人口的寿命延长，但许多人步入老年后疾病缠身。
全球人口的整体健康状况改善，得益于过去十年在攻克HIV/AIDS及疟疾等传染性疾病方面取得的重大进展，以及在防治孕产妇及儿童疾病方面取得的进步。
但根据刊登在《柳叶刀》上的该分析报告称，健康预期寿命没有明显增长，许多长寿者有病残困扰。
“全球在健康方面取得重大进步，但眼下的挑战是投资找到更有效的防治病残主要原因的方法，”牵头进行该研究的华盛顿大学健康指标与评估研究所教授Theo Vos称。
该研究发现，2013年全球男性及女性出生时预期寿命从1990年的65.3岁增长6.2年至71.5岁，同期出生时健康预期寿命从1990年的56.9岁增长5.4年至62.3岁。
研究人员称，对于大多数被研究国家而言，健康预期寿命在1990年至2013年期间的变化都很“明显且正面”，但也有一些国家在2013年的健康预期寿命与1990年相比没有明显增长，譬如伯利兹、博茨瓦纳及叙利亚等。
包括南非、巴拉圭、白俄罗斯在内的一些国家人口的健康预期寿命下降。
研究还发现，健康预期寿命最长国家与最短国家之间存在极大的差异。
2013年，莱索托为全球健康预期寿命最短的国家，为42年。日本则为全球健康预期寿命最长的国家，为73.4年。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
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