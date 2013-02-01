早点吃午饭有助减肥？

路透1月30日 - 想要减肥？早点吃午饭或许能帮到你。

根据西班牙一项发表在《国际肥胖杂志》(InternationalJournal of Obesity)上的研究，那些午饭吃得早的节食者往往要比那些吃得晚的人减掉更多的体重。

研究人员称，该发现无法证实将午饭时间提前有助于减掉多余的体重，但吃饭时间或许在身体调节体重方面扮演着某种角色。

该研究的作者之一Frank Scheer表示：“我们现在应开始认真考虑吃饭时间的问题了，不光是吃什么，还有什么时候吃。”

该研究团队的实验对象包括420名在西班牙东南部参加营养门诊的人。

研究对象以地中海式饮食节食，他们午餐的卡路里量占每天能量的40%。约一半的人表示，他们在下午3点前吃饭，有半数的人在这之后。

在20周的时间里，根据他们每天的用餐记录，这些研究对象吃掉的食物数量相当，每天运动消耗掉的能量也大致相同。

但午饭吃得早的人平均减掉了10公斤，而午饭吃得晚的人减掉了7.7公斤。

他们吃早餐和晚餐的时间跟他们最终减掉的体重没有关系。

该研究的一个局限性就是，研究人员没有随意分配谁早吃谁晚吃，所以不同时间吃饭的节食者很可能有其他潜在的差异。例如，某种与肥胖有关的基因变异体在午饭吃得较晚者身上更普遍。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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