美国加州考虑将红肉和热狗等加工肉制品加入癌症警示清单

(本文由路透中文网编译提供)

路透10月29日（记者 Tom Polansek/P.J. Huffstutter） - 美国加州正在分析世界卫生组织（WHO）的调查结果，以决定是否将红肉以及热狗、香肠和培根等加工食品列入癌症警示清单，可能由此引发当局与肉制品行业就致癌警示标志的较量。

将红肉和加工肉制品列入“黑名单”可能导致消费需求下降，损及荷美尔 和JBS USA等主要生产商和加工企业，还可能进一步导致这些企业面临确诊罹患某些癌症的消费者的法律诉讼。

世卫组织下属的国际癌症研究机构（IARC）周一发布的报告还称，食用红肉与胰腺癌和前列腺癌之间有关联。

IARC的Kurt Straif博士在声明中表示，“对个人来说，因食用加工肉制品而患肠癌的风险仍较低，但这种风险会随食用肉的数量增加而相应升高。”

肉类食品行业正在密切关注加州当局未来的决定。

加州于1986年通过的《第65号提案(Proposition 65)》要求当局发布有关增加罹患癌症风险的所有化学品和其它物质的清单。该提案要求清单上产品的厂商须向消费者提供“清晰和合理的”警示。

一些提案专家预计，加州当局将把加工肉制品加入警示清单。他们还指出，通常情况下，某种物质一旦上了“黑名单”，就要由其生产企业向加州当局证明这种产品的危险性并不足以必须提供警示标识。

行业分析人士称，添加警示标志对肉类企业的打击要大于将产品填上“黑名单”，因为消费者将直面这些警示标志，它们将出现在商店和饭店的醒目位置。现在还不确切了解可能会是什么样的警示。(完)