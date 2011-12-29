大量食用红肉或增加肾癌风险--研究

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
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路透12月29日电---根据美国一项针对大量成年人的研究，大量吃红肉的人可能增加罹患某些类型肾癌的风险。
研究人员发现，吃红肉最多的中年人罹患肾癌的概率比吃红肉最少的人高出19%。
该研究发表在《美国临床营养学杂志》(American Journal of Clinical Nutrition)上。
烧烤肉类中含有某些化学物质，摄入较多烧烤肉类也与罹患肾癌风险的增加有关。
研究人员丹尼尔(Carrie Daniel)在美国国家癌症研究所(U.S. National Cancer Institute)表示："我们的发现支持了美国癌症协会(American Cancer Society)目前提出的抗癌饮食建议，即限制红肉和加工肉类等的摄入。"
之前关於红肉与肾癌之间关系的研究没有统一结论，因此丹尼尔和她的同事决定对近50万名年龄在50岁及以上的美国成年人的研究数据再次进行研究。
该研究团队对这些人的饮食习惯进行了调查，并在随後进行了平均九年的跟踪调查。
在此期间，约有1,800人被诊断出患有肾癌。
不过，该研究并没有证明吃红肉或做红肉的某种方法会导致肾癌。
丹尼尔表示，有关为何吃红肉只同某些类型癌症有关，还需要进行更多研究。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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