世卫专家称加工肉制品为致癌物

路透巴黎/芝加哥10月26日 （Gus Trompiz/P.J. Huffstutter） - 世界卫生组织专家称，食用热狗、香肠和培根等加工肉制品以及红肉可能导致肠癌。

世卫组织下属的国际癌症研究机构（IARC）周一发布的报告还称，食用红肉与胰腺癌和前列腺癌之间有关联。

IARC将加工肉制品归入与烟草和石棉同类的致癌风险第一级别“致癌”，该级别意味着有“充分证据”表明与癌症存在关联。该机构将致癌物风险分为五个级别，分别为：致癌、致癌可能性较高、可能致癌、致癌程度不确定和可能不致癌。

IARC估计，若每天食用一份50克的加工肉制品，患肠癌的风险就会升高18%。

吃一个热狗或两片培根，就意味着一份50克的加工肉制品。据美国2011年国家健康和营养调查，美国人平均每天食用约21.7克加工猪肉制品。

IARC将红肉列为“致癌可能性较高”的第二风险级别，除草剂中常见成分草甘膦亦属于该类别。

IARC召集22名健康专家，本月早些时候开会分析了约800项研究，并得出前述结论。

“对个人来说，因食用加工肉制品而患肠癌的风险仍较低，但这种风险会随食用肉的数量增加而相应升高，”IARC的Kurt Straif博士在声明中表示。

红肉指的是牛、羊和猪等所有哺乳动物的肉。IARC发现，红肉主要与肠癌有关，但与胰腺癌和前列腺癌可能也有关联。

IARC称，有不确定的证据表明加工肉制品可能与胃癌存在关联。

肉制品供应商和加工商则指出，肉能提供人类必需的蛋白质、维生素和矿物质。（完）