密胺餐具在高温时可能释放化学物质--研究

金属期市：伦敦期铜上涨，锌镍追随钢铁价格涨势
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透1月23日 - 台湾一项研究发现，三聚氰胺可从餐具中泄漏，进入食物中。
但研究人员警告称，他们的发现不能证明研究中检测出的三聚氰胺量对人体有害。研究人员在实验参与者使用密胺(美耐皿)碗喝热汤后检测其含量。
2008年，大剂量摄入三聚氰胺曾造成中国六名儿童丧生，数以千计的儿童因肾损伤入院。如果摄入数量达到一定程度，三聚氰胺可能造成成人肾结石和其他肾部问题。
高雄医学大学主要研究员吴嘉方(音)写道：“当用来盛放温度高的食物时，密胺餐具或能释放出大量的三聚氰胺。”
研究人员让六名20多岁的年轻人在吃早饭时用密胺碗喝热汤，另外六名用陶瓷碗喝汤，随后研究人员监测参与者在接下来12小时中的尿液。
研究发现，用密胺碗喝汤的志愿者其尿液中的三聚氰胺总含量为8.35微克，而用陶瓷碗喝汤的志愿者其尿液含量中的三聚氰胺为1.30微克。
西北大学费英堡医学院(Northwestern University's Feinberg School of Medicine)的肾病研究专家Craig Langman表示，尽管这项研究提出了一些有趣的问题，也加重了人们的关切，但这什么都证明不了。
但他也表示，应该继续有关三聚氰胺长期生物效应的研究。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌(完)
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)