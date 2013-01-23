密胺餐具在高温时可能释放化学物质--研究

(本文由路透中文网编译提供)

路透1月23日 - 台湾一项研究发现，三聚氰胺可从餐具中泄漏，进入食物中。

但研究人员警告称，他们的发现不能证明研究中检测出的三聚氰胺量对人体有害。研究人员在实验参与者使用密胺(美耐皿)碗喝热汤后检测其含量。

2008年，大剂量摄入三聚氰胺曾造成中国六名儿童丧生，数以千计的儿童因肾损伤入院。如果摄入数量达到一定程度，三聚氰胺可能造成成人肾结石和其他肾部问题。

高雄医学大学主要研究员吴嘉方(音)写道：“当用来盛放温度高的食物时，密胺餐具或能释放出大量的三聚氰胺。”

研究人员让六名20多岁的年轻人在吃早饭时用密胺碗喝热汤，另外六名用陶瓷碗喝汤，随后研究人员监测参与者在接下来12小时中的尿液。

研究发现，用密胺碗喝汤的志愿者其尿液中的三聚氰胺总含量为8.35微克，而用陶瓷碗喝汤的志愿者其尿液含量中的三聚氰胺为1.30微克。

西北大学费英堡医学院(Northwestern University's Feinberg School of Medicine)的肾病研究专家Craig Langman表示，尽管这项研究提出了一些有趣的问题，也加重了人们的关切，但这什么都证明不了。

但他也表示，应该继续有关三聚氰胺长期生物效应的研究。（完）