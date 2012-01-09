研究发现记忆力或从45岁就开始衰退

路透伦敦1月5日电（记者 Ben Hirschler）---研究人员称，记忆力及其他脑部功能可能从45岁就开始衰退，这对寻找新方法延缓老年痴呆症的科学家们而言，构成一大挑战。

该研究进行了10年，研究对象是超过7,000名英国政府工作人员。以前的观点认为，认知能力的下降不会在60岁前开始，而本次研究结果则与此相悖，对老年痴呆症研究意义深远。

确定记忆、推理及理解能力衰退的年龄至关重要，因为若在人刚开始经历脑力受损时就服药治疗，可能最有疗效。

阿尔茨海默氏症是一种最常见的老年痴呆症形式，治疗该症的一些新药正进行临床试验，但外界对取得好结果的预期并不高，一些专家认为，接受这些新药临床试验的病人可能年龄过大，无法证明疗效。

法国流行病学及人口卫生研究中心（Centre for Research in Epidemiology and Population Health）和伦敦大学学院（University College London）领导的研究小组发现，45-49岁的人心智推理能力会轻微下降。

研究还发现，年龄较大的被研究对象，认知能力的平均下降程度也较大，但在各年龄段中也存在很大的不同，三分之一的45-70岁的参与者在研究期间认知能力未下降。

在研究期间，参与者接受三次评估，测试项目包括记忆、词汇、听觉及视觉理解力。

在10年的研究期间，45-49岁的男性和女性心智推理能力均下降3.6%，65-70岁的男性心智推理能力下降9.6%，女性则下降7.4%。

该研究结果发布在《英国医学杂志》上。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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