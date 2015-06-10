国泰航空CEO称前往韩国的机票预定量下降

路透迈阿密6月9日 - 国泰航空 执行长朱国梁（Ivan Chu）周二称，该公司从香港出发前往韩国各大城市的机票预定量下降。近期韩国感染中东呼吸综合征（MERS）的病例持续上升。

朱国梁在迈阿密举行的国际航空运输协会（IATA）年会间隙发表了上述言论。

“目前，我们预计影响不会很大，”朱国梁随后在电邮中称。“如果MERS依然局部发生，再加上政府有效应对，那么影响很可能是短期的，而且非常有限。”

香港政府周二称，向韩国发出红色外游警示，并呼吁市民如无必要，应避免前往当地旅游及公干。

“信息的处理方式不是很好，”朱国梁在IATA会议上称。他指出，有些客户对疫情的报导感到恐慌。他表示，有些国泰航空的乘客将他们的旅行计划从韩国调整到日本及泰国等其他国家。

其他航空公司淡化MERS疫情对业务的影响。

韩亚航空 在IATA会议上称，MERS疫情对其客流量没有影响。

大韩航空 周日称，美国的客户对该地区的安全表示担忧，但美国的机票销售情况表明需求稳定。(完)