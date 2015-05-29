经由香港入境中国的韩国籍男子确诊感染MERS（更新版）

路透北京/香港5月29日（记者 黄瑞黎/Nicole LI） - 中国卫生当局周五称，经香港入境中国的一名韩国男子的中东呼吸综合征（MERS）病毒样本检测呈阳性，成为中国首例确认的输入性MERS确诊病例，与其有密切接触的38人尚未出现任何症状。

广东省卫生当局表示，这名韩国人在被送入医院隔离治疗前经深圳沙头角口岸入境，并乘坐巴士抵达惠州一家宾馆，很可能造成该疾病扩散。

广东省疾病预防控制中心官员何剑峰告诉记者，如之前所说，MERS传入广东的可能性很高，从理论上来说，可能出现第二例患者。

不过，他表示发现与这名韩国患者有密切接触的38人到目前为止并未检出阳性结果。

世界卫生组织周五称，韩国已经出现10例MERS确诊病例，但是还没有持续的人传人情况。该组织称，不建议进行旅客筛查，也不建议因该疫情对韩国发布旅行限制或贸易限制。

中国国家卫计委称，在惠州接受隔离治疗的这名韩国患者有发烧症状，胸部检查显示可能有肺炎。

据韩国和中国当局消息，这名44岁男子是另一名于上周确诊的韩国MERS患者的儿子，该男子周二先飞抵香港，然后乘坐巴士入境中国惠州。

“我们了解到他目前情况稳定，受到良好照料，”世卫组织中国办事处在声明中称。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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