WHO：医院违规加剧中东呼吸综合症爆发

路透伦敦6月6日(记者 Kate Kelland) - 卫生调查人员周五表示，医院在控制中东呼吸综合症感染措施上的失误加剧了这一疾病的爆发。该病毒已造成阿联酋逾60人感染，至少10人死亡。

但世界卫生组织(WHO)的调查人员进行了为期五天的调查，并未发现支持该病毒可人际传播的证据。

WHO调查人员在声明中表示：“阿布扎比近期病例的增加似乎是由多种因素导致，其中包括对卫生机构的感染预防和控制措施的违反，监测活动的增强，以及已知病例的增加。”

人类感染中东呼吸综合症于2012年首次报告，该病会引发严重甚至致命的呼吸疾病，症状类似于2003年爆发的SARS病毒。该病40%的死亡率以及一连串关于人际传播的报导让人们不禁担心，该病或有成为流行病的趋势。

该病迄今导致全球800多人感染，其中至少310人死亡，多数病例集中在沙特，但在中东、欧洲、亚洲和美国也有分散和集中病例。

疫情爆发后，沙特由于对该病的应对受到谴责。公共健康专家称，如果沙特官员和科学家就该病毒如何作用及如何产生进行更多通力合作的话，现在该病应可得到控制。

WHO在报告阿联酋对该问题的应对时赞扬了阿联酋当局，称当局一直在努力跟进中东呼吸综合症病例，包括反复测试核实病毒被清除的时间。

该调查组负责人Peter Ben Embarek表示：“该数据对于风险评估以及引导全球采取卫生应对措施具有重要贡献。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

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