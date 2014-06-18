世卫组织称MERS依然令人担忧 但沙特状况有所好转

路透伦敦6月17日(记者 Kate Kelland) - 世界卫生组织(WHO)周二表示，致命的中东呼吸系统综合症(MERS)依然是一个严重的公共健康问题，特别是随着麦加朝圣日的到来，但近期沙特病例的飙升趋势似乎有所缓和。

据悉，目前已有800多人罹患中东呼吸综合症，主要集中在沙特。该病会引发咳嗽、发烧，有时还会引起致命的肺炎。

目前该病已蔓延至邻国，甚至少量波及欧洲、亚洲和美国。全球至少有315人死于中东呼吸系统综合症。

WHO在一份声明中表示，沙特病例的飙升趋势目前有所放缓，目前没有证据显示出现可持续的人际传播。

“已经就强化感染预防和控制措施作出巨大努力。因此，委员会一致认定，该病目前还不满足国际关注的突发公共卫生事件(PHEIC)的条件。”

但WHO也强调，中东呼吸系统综合症的现状依然“令人担忧”，特别是预计与朝圣有关而前往沙特的人将增加。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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