世卫组织称MERS依然令人担忧 但沙特状况有所好转

中国银监会主席助理杨家才及亲属受查 涉交行杨东平案--财新网
路透北京4月17日 - 中国金融反腐不断升级。中国知名国内媒体--财新网报道称，在保监会主席项俊波因严重违纪被审查的消息宣布当天，银监会主席助理杨家才也于4月9日被调查，同时被查的还包括其妻与其子。报道称，杨家才所涉的是交行杨东平案。
路透伦敦6月17日(记者 Kate Kelland) - 世界卫生组织(WHO)周二表示，致命的中东呼吸系统综合症(MERS)依然是一个严重的公共健康问题，特别是随着麦加朝圣日的到来，但近期沙特病例的飙升趋势似乎有所缓和。
据悉，目前已有800多人罹患中东呼吸综合症，主要集中在沙特。该病会引发咳嗽、发烧，有时还会引起致命的肺炎。
目前该病已蔓延至邻国，甚至少量波及欧洲、亚洲和美国。全球至少有315人死于中东呼吸系统综合症。
WHO在一份声明中表示，沙特病例的飙升趋势目前有所放缓，目前没有证据显示出现可持续的人际传播。
“已经就强化感染预防和控制措施作出巨大努力。因此，委员会一致认定，该病目前还不满足国际关注的突发公共卫生事件(PHEIC)的条件。”
但WHO也强调，中东呼吸系统综合症的现状依然“令人担忧”，特别是预计与朝圣有关而前往沙特的人将增加。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月17日 - 中国金融反腐不断升级。中国知名国内媒体--财新网报道称，在保监会主席项俊波因严重违纪被审查的消息宣布当天，银监会主席助理杨家才也于4月9日被调查，同时被查的还包括其妻与其子。报道称，杨家才所涉的是交行杨东平案。
路透4月17日 - 土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布在周日的公投中获得胜利，对现代土耳其政体进行最大规模的修改赋予他强大的权力，但反对者表示，这次公投存在诸多违规行为，他们将对公投结果发起挑战。
路透图卢兹/巴黎4月16日 - 法国极左翼总统候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)举行了一场由数以万计公众参加的竞选集会，以保持逆袭势头。目前距离法国4月23日举行第一轮选举还有一周时间。