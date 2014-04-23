沙特又增中东呼吸综合症患者 其中一例来自麦加（更新版）

美国总统特朗普本周料签署环境和能源相关的新行政命令
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透阿布扎比4月23日 - 沙特阿拉伯周三称，又发现11例中东呼吸综合症(Middle East Respiratory Syndrome,MERS) 患者；其中一例来自伊斯兰教圣地麦加，这似乎是麦加首例中东呼吸综合症患者。
沙特卫生部发布声明称，8名患者病情严重，2名患者病情稳定，1名患者没有任何病症。来自麦加的24岁男子病情稳定。新增病例中的3名患者是医务人员。
这11名患者中，4名来自沙特首都利雅德，6名来自吉达，1名来自麦加。
沙特确认感染该病的总患者数增加至272人，其中81人死亡。
沙特民众对该疾病的蔓延日益不安，沙特国王阿卜杜拉周一免去了卫生大臣拉比耶(Abdullah al Rabeeah)的职务。此前一天，拉比耶称麦加没有中东呼吸综合症患者。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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