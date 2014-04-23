沙特又增中东呼吸综合症患者 其中一例来自麦加（更新版）

路透阿布扎比4月23日 - 沙特阿拉伯周三称，又发现11例中东呼吸综合症(Middle East Respiratory Syndrome,MERS) 患者；其中一例来自伊斯兰教圣地麦加，这似乎是麦加首例中东呼吸综合症患者。

沙特卫生部发布声明称，8名患者病情严重，2名患者病情稳定，1名患者没有任何病症。来自麦加的24岁男子病情稳定。新增病例中的3名患者是医务人员。

这11名患者中，4名来自沙特首都利雅德，6名来自吉达，1名来自麦加。

沙特确认感染该病的总患者数增加至272人，其中81人死亡。

沙特民众对该疾病的蔓延日益不安，沙特国王阿卜杜拉周一免去了卫生大臣拉比耶(Abdullah al Rabeeah)的职务。此前一天，拉比耶称麦加没有中东呼吸综合症患者。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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