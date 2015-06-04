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亚洲 | 2015年 6月 4日 星期四 18:14 BJT

MERS疫情：韩国证实一名MERS患者去世，该国死亡病例升至三个

路透首尔6月4日 - 韩国周四证实，昨天有一名感染中东呼吸综合征(MERS)的患者去世，该国MERS死亡病例升至三个。

韩国卫生部在一份声明中说，这名82岁的男性MERS患者于周三夜间去世，生前曾跟其他MERS患者住在同一病房。

这名死者是韩国第36例确诊感染MERS的患者。(完)

(编译 杜明霞 审校 于春红)

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