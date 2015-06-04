MERS疫情：韩国证实一名MERS患者去世，该国死亡病例升至三个

钢铁产业：中国上市钢企预计2016年取得较好财务业绩
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。
路透首尔6月4日 - 韩国周四证实，昨天有一名感染中东呼吸综合征(MERS)的患者去世，该国MERS死亡病例升至三个。
韩国卫生部在一份声明中说，这名82岁的男性MERS患者于周三夜间去世，生前曾跟其他MERS患者住在同一病房。
这名死者是韩国第36例确诊感染MERS的患者。(完)
(编译 杜明霞 审校 于春红)
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。
美国经济数据强，估计加息步伐加快，港股昨续回吐，恒指 收报22,885点，跌0.7%；国指 收报9,715点，跌0.8%，大市成交额560.6亿港元。
美国第45任总统特朗普完成宣誓， 市场以反高潮来迎接他「登基」，美滙指数 上周五由101.5高位，一度跌至100.7低位，收报100.74；欧罗由1.0589低位，急升至1.07以上报收。最有趣是极受特朗普言论影响的墨西哥披索也升了逾2%，反映这位不得民心的民粹政客，上台后不太可能呼风唤雨，执行政策能力成疑。