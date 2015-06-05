MERS疫情：韩国出现第四例死亡病例

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔6月5日 - 韩国周四证实又有一例中东呼吸综合征（MERS）病例死亡，为该国的第四例死亡病例。
韩国保健福祉部在新闻发布会上称，该死亡病例患者是一名76岁的男子，为与其他MERS患者住同一病房接触而感染的第三人。
该部还称，韩国又新增五例MERS确诊病例。至此，韩国确认感染该病毒的患者人数增至41人。
韩国已有大约1,600人被隔离，其中大多数在家隔离，但也有部分在医疗机构接受隔离。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”