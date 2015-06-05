MERS疫情：韩国出现第四例死亡病例

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔6月5日 - 韩国周四证实又有一例中东呼吸综合征（MERS）病例死亡，为该国的第四例死亡病例。

韩国保健福祉部在新闻发布会上称，该死亡病例患者是一名76岁的男子，为与其他MERS患者住同一病房接触而感染的第三人。

该部还称，韩国又新增五例MERS确诊病例。至此，韩国确认感染该病毒的患者人数增至41人。

韩国已有大约1,600人被隔离，其中大多数在家隔离，但也有部分在医疗机构接受隔离。（完）