特写：韩国MERS疫情加剧 急诊室是罪魁之一

路透首尔6月12 （记者 Ju-min Park） - 韩国第14位中东呼吸综合征（MERS）患者在确诊前，曾在首尔一家口碑很好医院的急诊室等床位等了两天半的时间，而这在该市一级医疗机构并不算特别长的时间。

到这位35岁的男子被认为可能感染了MERS时，进出这家医院急诊室的医院工作人员、访客还有患者已经接近900人。

这些人中有55人感染了MERS，当中包括已经死亡的四例老年人患者，其他人则被隔离。这家医院因此成了此次疫情爆发的焦点。

韩国有先进的医疗体系，并实行全民医保，但也存在漏洞，譬如一级医院等床位时间长、住院病人家属长时间探视等。实际上，家属探视常常是在承担护理责任。

这两点都被认为是导致MERS病毒传播的因素，引发了呼吁改革的声音。韩国保健福祉部已经承诺解决急诊病房瓶颈问题。

“我们将制定计划，不让把急诊室用作等待住院者的等候室，”该部官员Kwon Deok-cheol周四说。

**危险之旅**

在被确诊感染MERS前，上述这位第14位MERS患者曾在韩国首位MERS患者在平泽市一家医院待过的病房接受过治疗。当时那位韩国首位MERS患者还未被确诊感染MERS。

出现发烧症状后，第14位MERS患者前往该市另一家医院住院三天，后来医生建议他去更大的医院看。

该男子坐公交车前往首尔，希望能在口碑良好的三星医疗中心（Samsung Medical Center）接受治疗。三星医疗中心由三星集团基金会创办，该集团掌门人、73岁的李健熙一年多前心脏病发作，目前仍在该院接受治疗。

该男子5月27日来到首尔时感觉很不舒服，于是就叫救护车把他送到这家位于富人区江南区的医院。

据这家医院称，在等待床位的同时，医生按照肺炎症状在急诊室对该男子进行了治疗。这位患者当时没有被认为有感染MERS的风险，因为他没有去过中东，而当时院方还不知道他与首位MERS患者有接触史。

直到当局5月29日晚通知该院，他们怀疑该男子在平泽市与首位MERS患者有过接触史，该男子才被从急诊室转了出来，并在第二天被诊断感染了MERS。

“他来时有肺炎症状，但一直在等着住院，就像其他患者一样，”一位医院官员称。由于事情的敏感性，该官员不愿透露姓名。

**等床位时间长**

根据最近的数据，韩国并不缺少病床，从总体看，韩国每1,000人的病床数是经合组织（OECD）平均水平的两倍有余。但首尔的有名医院却吸引着全国各地的患者前来看病。

前述医院官员称，每年这个时候，由于许多老年人因换季生病，三星医疗中心等着住院的平均时间为三天。最紧急的病例会优先入院。

据韩国保健福祉部称，与第14例患者有关的MERS病例中有一位是孕妇，这名孕妇曾前往急诊病房看望其胃不舒服的母亲。该孕妇的父母也在急诊室被感染。

“在韩国，患者家属允许进入急诊室……看看这位孕妇的情况。在应对MERS同时，我们需要对每个问题加以研究，”韩国医院协会的一位官员称。

“与该行业的规模相比，这个系统仍很脆弱。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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