韩国一名MERS疑似患者逃避隔离 前往中国旅行

路透首尔5月28日 - 韩国中东呼吸综合征（MERS）患者数量周四增至七人，韩当局称一名疑似患者逃避自愿居家隔离，并前往中国旅行。

MERS案例增多引发韩国民众担忧，韩国卫生部门被批在隔离疑似病人时动作不够快速有效。

有两名新患者据信是从上周首例确认患者那里被传染的病毒。韩国首例MERS患者是一名68岁男子，曾在四五月份去过巴林，并经卡塔尔返回韩国。

韩国卫生部称，第二例确认患者的儿子逃避自愿居家隔离，并于周二离开韩国前往中国旅行。

“我们本应更主动和更广泛地检查与家庭有关的问题。我们对此深表歉意，”韩国疾病控制与预防中心主任杨炳国（Yang Byung-kook）向记者表示。

他表示，中国当局正在调查这名疑似患者的下落，预计将最早于周四宣布调查结果。

MERS在2012年首次被发现，引发该疾病的冠状病毒与2003年肆虐中国的非典病毒有很多相似之处。目前尚无治疗方法和疫苗。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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