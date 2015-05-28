韩国一名MERS疑似患者逃避隔离 前往中国旅行

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透首尔5月28日 - 韩国中东呼吸综合征（MERS）患者数量周四增至七人，韩当局称一名疑似患者逃避自愿居家隔离，并前往中国旅行。
MERS案例增多引发韩国民众担忧，韩国卫生部门被批在隔离疑似病人时动作不够快速有效。
有两名新患者据信是从上周首例确认患者那里被传染的病毒。韩国首例MERS患者是一名68岁男子，曾在四五月份去过巴林，并经卡塔尔返回韩国。
韩国卫生部称，第二例确认患者的儿子逃避自愿居家隔离，并于周二离开韩国前往中国旅行。
“我们本应更主动和更广泛地检查与家庭有关的问题。我们对此深表歉意，”韩国疾病控制与预防中心主任杨炳国（Yang Byung-kook）向记者表示。
他表示，中国当局正在调查这名疑似患者的下落，预计将最早于周四宣布调查结果。
MERS在2012年首次被发现，引发该疾病的冠状病毒与2003年肆虐中国的非典病毒有很多相似之处。目前尚无治疗方法和疫苗。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。