韩国一名疑似MERS患者前往中国 已被隔离治疗（更新版）

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透首尔5月28日 - 截至周四，韩国中东呼吸综合征（MERS）患者增至七人。据相关机构称，该国一名疑似患者逃避自愿居家隔离，前往中国旅行。
两名新增患者据信是从上周首例确诊患者那里被传染的病毒。韩国首例MERS患者是一名68岁男子，此人曾在四五月份去过巴林，并经卡塔尔返回韩国。
韩国保健福祉部称，第二例确诊患者的儿子逃避自愿居家隔离，并于周二离开韩国前往中国。
韩国疾病控制与预防中心主任杨炳国(Yang Byung-kook)对记者称：“我们本该对家人相关问题进行更积极全面的检查，我们对此深感抱歉。”
中国中央电视台报导称，广东省惠州市卫生计生部门于周四将上述该名韩国男子转送至定点医院进行隔离治疗，并对其密切接触者就地隔离观察。
该名韩国男子目前出现发热等症状。已搜索到密切接触者35人，暂未出现异常。
中东呼吸综合征病毒于2012年首次出现在沙特。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。