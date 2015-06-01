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时事要闻 | 2015年 6月 2日 星期二 07:45 BJT

韩国报告两例MERS死亡病例

路透韩国首尔6月2日 - 韩国周二报告两例中东呼吸综合征（MERS）死亡病例，这是韩国MERS疫情爆发两周以来首批死亡病例，确诊患者已达25人。

韩国卫生部称，一名58岁的女性周一死于急性呼吸衰竭，她曾接触过韩国首例MERS患者。另有一名71岁的男性患者亦去世。（完）

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

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