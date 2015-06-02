版本:
中国
时事要闻 | 2015年 6月 3日 星期三 07:49 BJT

韩国报告新增五例MERS患者

路透首尔6月3日 - 韩国卫生部周三早称，韩国新增五例中东呼吸综合征（MERS）患者，确诊患者数量达到了30例。

韩国周二报告两人死于MERS，为首次出现死亡病例，加剧了有关MERS在韩国蔓延的忧虑。韩国是中东以外报告最多MERS病例的国家。

韩国卫生部官员被批对MERS爆发反应迟缓。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐