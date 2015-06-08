韩国MERS确诊病例增至87例 将追踪可能接触者手机防止疫情扩散

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
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路透首尔5月8日 - 韩国保健福祉部周一称，该国新增23例中东呼吸综合征（MERS）确诊病例。至此，韩国MERS确诊病例增至87例。与此同时，韩国相关机构将对被隔离的逾2,300人的手机进行追踪，以防止疫情扩散。
韩国保健福祉部称，有17例新增病例来自韩国首位MERS患者在确诊前呆过的首尔同一医院的急诊病房。
该部周末称又出现一例MERS死亡病例，为该国的第五例死亡病例。根据欧洲疾病预防及控制中心，目前韩国的MERS病例总数在全球排名第二，仅次于沙特。
韩国政府周日称，将通过手机对可能的MERS接触者进行追踪。
截至周日，韩国已有逾2,300人被隔离，其中有一部分在医疗机构接受隔离，大多数在家隔离。
韩国教育部称，面对家长的担忧，国内1,869所学校将于周一关闭。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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