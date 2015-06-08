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路透中文国际短讯 | 2015年 6月 8日 星期一 12:04 BJT

韩国MERS确诊病例增至87例 将追踪可能接触者手机防止疫情扩散

韩国保健福祉部周一称，该国新增23例中东呼吸综合征（MERS）确诊病例。至此，韩国MERS确诊病例增至87例。与此同时，韩国相关机构将对被隔离的逾2,300人的手机进行追踪，以防止疫情扩散。路透

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