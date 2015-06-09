（更正）韩国新增8例MERS感染病例

（更正：内文第一段新增MERS病例应为”八例“，非”七例“）

路透首尔6月9日（记者 Ju-min Park ） - 韩国卫生部周二称，该国新增八例中东呼吸综合征（MERS）病例，感染人数达到95人，但每日新增人数已较上日下降。

卫生部并称，又有一名感染者去世，死亡病例达到七例。

韩国总统朴槿惠呼吁全力遏制疫情。据欧洲疾病预防控制中心数据，韩国是迄今MERS感染病例第二多的国家，仅次于沙特阿拉伯。

韩国报告的最近一例死亡病例是一位68岁的女子，她原本因心脏病住院，而迄今报告的95例MERS病例中，有37例源自这家医院。

卫生部称，该国迄今所有95例感染病例都发生在医疗机构内。

约有2,500人因可能与MERS感染者有过接触而被隔离，有的在医院隔离，多数居家隔离。当局称他们利用手机来追踪隔离者。

据世界卫生组织（WHO）数据，全球MERS病例已达1,244例，死亡病例至少446例。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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