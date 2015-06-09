（更正）韩国新增8例MERS感染病例

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
（更正：内文第一段新增MERS病例应为”八例“，非”七例“）
路透首尔6月9日（记者 Ju-min Park ） - 韩国卫生部周二称，该国新增八例中东呼吸综合征（MERS）病例，感染人数达到95人，但每日新增人数已较上日下降。
卫生部并称，又有一名感染者去世，死亡病例达到七例。
韩国总统朴槿惠呼吁全力遏制疫情。据欧洲疾病预防控制中心数据，韩国是迄今MERS感染病例第二多的国家，仅次于沙特阿拉伯。
韩国报告的最近一例死亡病例是一位68岁的女子，她原本因心脏病住院，而迄今报告的95例MERS病例中，有37例源自这家医院。
卫生部称，该国迄今所有95例感染病例都发生在医疗机构内。
约有2,500人因可能与MERS感染者有过接触而被隔离，有的在医院隔离，多数居家隔离。当局称他们利用手机来追踪隔离者。
据世界卫生组织（WHO）数据，全球MERS病例已达1,244例，死亡病例至少446例。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。