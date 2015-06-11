韩国新增14例MERS病例 总数增至122例

路透首尔6月11日 - 韩国保健福祉部周四通报新增14例中东呼吸综合征（MERS）病例，这令该国的感染病例增至122例。

该部称，新增病例中有一名患者为孕妇，此人是在出现多例确诊病例的一家首尔医院的急诊病房被感染的。

MERS疫情扩散引发公众恐慌和混乱，这促使韩国总统朴槿惠推迟了访美之行，而韩国卫生部门因缺乏透明度以及未能迅速遏制疫情扩散而遭诟病。

韩国与世界卫生组织一个联合工作组周三建议韩国已关闭的学校重新开放，因为学校不太可能造成该病毒的传播。目前，很多韩国学校董事会均建议更多学校关闭。

韩国保健福祉部称，新增的14例病例中，有八例与首尔的同一家医院有关，当中包括上述孕妇病例。

该部还称，这名孕妇的父母之前的MERS检测结果呈阳性。该孕妇据报情况稳定。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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