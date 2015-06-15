韩国MERS病例继续增加 三星首尔医院暂停多数服务

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
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路透首尔6月14日（记者 Jack Kim） - 韩国三星首尔医院周日暂停了大多数服务，此前该院被确定为中东呼吸综合征（MERS）疫情传播中心。
世界卫生组织（WHO）表示将于周二（16日）召开紧急会议，就韩国爆发“大规模复杂的”MERS疫情进行商讨。
5月20日，韩国出现首例确诊MERS病例，患者是之前去过中东地区的一名商人。随后，MERS疫情通过医院传播开来。
釜山市一位官员称，韩国保健福祉部周日通报新增七例MERS病例，病例总数达到145例，死亡病例15例。
三星首尔医院称，暂停所有非急诊手术，同时将不再接收新患者，以集中精力阻止MERS疫情。该院是首尔的知名医院。
有逾70例病例是在该院感染的，这超过了韩国首位MERS病例就诊的平泽市一家医院的感染病例数量。
在三星首尔医院感染的病例中，有一位是该院急诊室护理人员，此人出现症状后还工作了几天时间，接触过200余人。
“三星首尔医院成为了MERS疫情的传播中心，我们对此引发的严重担忧表示道歉，”该院院长Song Jae-Hoon在新闻发布会上说。
“我们没有适当地管理急诊室的工作人员，这完全是我们的责任和失误。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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