韩国新增8例MERS病例 死亡病例增至20例

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透首尔6月17日 - 韩国保健福祉部周三通报新增八例中东呼吸综合征（MERS）病例，又有一感染病例死亡，这令死亡病例增至20例。
韩国MERS病例总数已经达到162例，为继沙特之后感染人数最多的国家。
韩国保健福祉部称，自疫情爆发以来，已有19名MERS患者康复出院。
新增的死亡病例是一位54岁的女性，此人患有支气管扩张和高血压。
韩国目前有逾6,500人被隔离，他们中的有些居家隔离，有些在医疗机构接受隔离。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。