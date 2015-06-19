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时事要闻 | 2015年 6月 19日 星期五 08:43 BJT

韩国新增一例MERS病例 疫情增速减缓

路透首尔6月19日 - 韩国周五证实新增一例中东呼吸综合征（MERS）病例，这令该国的感染病例总数达到166例，但每日新增病例速度放缓。

韩国保健福祉部的数据显示，这是自6月3日以来最低的每日MRES感染率。

该部还称，又有一名MERS患者死亡，这令该国的死亡病例增至24例。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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