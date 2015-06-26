韩国MERS抗战举措：要求医院监控急诊病房探视人员

2015年6月16日在首尔拍到的一家医院的照片。 REUTERS/Kim Hong-Ji

路透首尔6月25日 - 韩国保健福祉部周四称，韩国已下令医院追踪所有急诊病房的探访人员。此前外界指责因难以追踪接触了MERS病毒的所有人员而导致MERS大规模爆发。

韩国的180例MERS病例中，有许多是因接触了在急诊病房中等候床位而尚未得以确诊的MERS患者而染病。

韩国保健福祉部首席政策官员Kwon Deok-cheol表示，难以追踪这些挤在急诊病房的人使找出需要隔离的人更加困难。

“我们查看了MERS爆发的趋势后，此事已上升为最大的问题之一，”Kwon在新闻发布会上表示。

韩国保健福祉部表示，医院现在被要求记录所有病人和家属以及救护车工作人员的信息，并记录他们的探视时间。

此前一名35岁的病人在三星集团运营的三星首尔医院的急诊病房中等待了近三天，三天中有近900名病人及其他们的家属和其他探访者经过了这名MERS患者的病房。此事导致这家急诊病房成为MERS疫情的中心来源。

韩国保健福祉部已承诺改变病人及其家属等候在急诊病房的惯例。

Kwon拒绝就新措施是否旨在阻止病人及其家属探访急诊病房发表评论，但表示保健福祉部正在评审一项更为长久的合法措施。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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