在华韩国MERS患者康复出院

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透首尔6月26日 - 韩国保健福祉部称，成为中国唯一的中东呼吸综合征（MERS）病例的韩国男子已经完全康复，并于周五从中国一家医院出院。
这名44岁的男子此前不顾韩国卫生机构自愿居家隔离的建议，于5月末飞往香港，随后又搭乘巴士进入中国大陆。该男子的父亲也是MERS患者。
后来该男子MERS检测结果呈阳性，在惠州一家医院住院治疗。
韩国保健福祉部周五通告又有两例MERS病例死亡，这令该国MERS死亡病例增至31例。此外，该部还称新增一例MERS病例，韩国感染病例总数增至181例。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。