MERS疫情持续发酵，韩国政府部门互相指责对方处理不当

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔6月5日 - 韩国政府部门周五在处理中东呼吸综合征（MERS）疫情上互相指责。韩国又一例MERS病例死亡，且又报告新增五个确诊病例。

韩国政府已承诺竭尽所能结束这场疫情。

随着韩国MERS感染病例日渐增多，民众的恐惧和愤怒也在加深。韩国的邻国对此也愈发关切。

亚洲对2002-2003年爆发的SARS仍记忆犹新，SARS在全世界造成约800人死亡。引发MERS的冠状病毒与SARS病毒同源。

韩国卫生部长文亨杓（Moon Hyung-pyo）指责首尔的官员发布了有关一个MERS病例的错误信息，他称这些错误信息可能引发恐慌，并破坏对MERS抗争。

首尔市官员周四指责国家主管部门共享信息迟缓，尤其是有关一名医生的信息，该医生在治疗过一名MERS病人后，于5月30日参加了一个有1,500人参加的聚会。

该医生之后被诊断患有MERS，参加聚会的人们被建议进行自愿隔离。

文亨杓驳斥了有关韩国卫生部对此事处理不当的说法。

“首尔市昨天发布的公告含有部分不实信息，可能加剧公众担忧，”他说道。

文亨杓称，首尔市政府的言论只会损害政府抗击MERS行动的公信力。（完）