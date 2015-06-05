MERS疫情持续发酵，韩国政府部门互相指责对方处理不当

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔6月5日 - 韩国政府部门周五在处理中东呼吸综合征（MERS）疫情上互相指责。韩国又一例MERS病例死亡，且又报告新增五个确诊病例。
韩国政府已承诺竭尽所能结束这场疫情。
随着韩国MERS感染病例日渐增多，民众的恐惧和愤怒也在加深。韩国的邻国对此也愈发关切。
亚洲对2002-2003年爆发的SARS仍记忆犹新，SARS在全世界造成约800人死亡。引发MERS的冠状病毒与SARS病毒同源。
韩国卫生部长文亨杓（Moon Hyung-pyo）指责首尔的官员发布了有关一个MERS病例的错误信息，他称这些错误信息可能引发恐慌，并破坏对MERS抗争。
首尔市官员周四指责国家主管部门共享信息迟缓，尤其是有关一名医生的信息，该医生在治疗过一名MERS病人后，于5月30日参加了一个有1,500人参加的聚会。
该医生之后被诊断患有MERS，参加聚会的人们被建议进行自愿隔离。
文亨杓驳斥了有关韩国卫生部对此事处理不当的说法。
“首尔市昨天发布的公告含有部分不实信息，可能加剧公众担忧，”他说道。
文亨杓称，首尔市政府的言论只会损害政府抗击MERS行动的公信力。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”