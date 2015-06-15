韩国MERS病例继续增加 三星首尔医院暂停多数服务

《中国国债发行日程表》--1月23日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.77% 新发附息国债 1/19 1/23 财政部 200 7年 *3.1173% 续发附息国债 1/19 1/23 财政部 *100 91天 *2.5218% 贴现国债 *1/23 *1/25 财政部 -- 91天 2月3日招标 贴现国债 -- -- 财政
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔6月14日（记者 Jack Kim） - 韩国三星首尔医院周日暂停了大多数服务，此前该院被确定为中东呼吸综合征（MERS）疫情传播中心。
世界卫生组织（WHO）表示将于周二（16日）召开紧急会议，就韩国爆发“大规模复杂的”MERS疫情进行商讨。
5月20日，韩国出现首例确诊MERS病例，患者是之前去过中东地区的一名商人。随后，MERS疫情通过医院传播开来。
釜山市一位官员称，韩国保健福祉部周日通报新增七例MERS病例，病例总数达到145例，死亡病例15例。
三星首尔医院称，暂停所有非急诊手术，同时将不再接收新患者，以集中精力阻止MERS疫情。该院是首尔的知名医院。
有逾70例病例是在该院感染的，这超过了韩国首位MERS病例就诊的平泽市一家医院的感染病例数量。
在三星首尔医院感染的病例中，有一位是该院急诊室护理人员，此人出现症状后还工作了几天时间，接触过200余人。
“三星首尔医院成为了MERS疫情的传播中心，我们对此引发的严重担忧表示道歉，”该院院长Song Jae-Hoon在新闻发布会上说。
“我们没有适当地管理急诊室的工作人员，这完全是我们的责任和失误。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.77% 新发附息国债 1/19 1/23 财政部 200 7年 *3.1173% 续发附息国债 1/19 1/23 财政部 *100 91天 *2.5218% 贴现国债 *1/23 *1/25 财政部 -- 91天 2月3日招标 贴现国债 -- -- 财政
据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
路透新加坡1月23日 - 油价周一微涨，因各国能源部长周日表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议 。但美国活跃钻机数激增意味着美国供应或进一步增加 ，市场因此受到制约。