韩国新增八例MERS病例，死亡病例增至20例

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔6月17日 - 韩国保健福祉部周三通报新增八例中东呼吸综合征（MERS）病例，又有一感染病例死亡，这令死亡病例增至20例。

韩国MERS病例总数已经达到162例，为继沙特之后感染人数最多的国家。

韩国保健福祉部称，自疫情爆发以来，已有19名MERS患者康复出院。

新增的死亡病例是一位54岁的女性，此人患有支气管扩张和高血压。

韩国目前有逾6,500人被隔离，他们中的有些居家隔离，有些在医疗机构接受隔离。（完）