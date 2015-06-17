韩国新增八例MERS病例，死亡病例增至20例

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔6月17日 - 韩国保健福祉部周三通报新增八例中东呼吸综合征（MERS）病例，又有一感染病例死亡，这令死亡病例增至20例。
韩国MERS病例总数已经达到162例，为继沙特之后感染人数最多的国家。
韩国保健福祉部称，自疫情爆发以来，已有19名MERS患者康复出院。
新增的死亡病例是一位54岁的女性，此人患有支气管扩张和高血压。
韩国目前有逾6,500人被隔离，他们中的有些居家隔离，有些在医疗机构接受隔离。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”