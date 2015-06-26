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亚洲 | 2015年 6月 26日 星期五 15:07 BJT

在华韩国MERS患者康复出院

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔6月26日 - 韩国保健福祉部称，成为中国唯一的中东呼吸综合征（MERS）病例的韩国男子已经完全康复，并于周五从中国一家医院出院。

这名44岁的男子此前不顾韩国卫生机构自愿居家隔离的建议，于5月末飞往香港，随后又搭乘巴士进入中国大陆。该男子的父亲也是MERS患者。

后来该男子MERS检测结果呈阳性，在惠州一家医院住院治疗。

韩国保健福祉部周五通告又有两例MERS病例死亡，这令该国MERS死亡病例增至31例。此外，该部还称新增一例MERS病例，韩国感染病例总数增至181例。（完）(完)

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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