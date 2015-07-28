韩国称已有效摆脱MERS疫情威胁

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔7月28日 - 韩国周二称，该国已有效摆脱中东呼吸综合征（MERS）的威胁。该国两个月前出现首例MERS病例，之后疫情在医院蔓延，目前已有36人因感染MERS死亡。

韩国MERS疫情是沙特之外疫情最严重的国家，有186人感染，高峰期近1.7万人被隔离。韩国首例MERS患者是5月自中东商务旅行归韩的一名男子。

“政府和医学界经评估认为公众可以安心了，”韩国总理黄教安（Hwang Kyo-ahn）在政府公共卫生会议上表示。

韩国保健福祉部称，仍有12人因MERS住院治疗，但仅有一人的MERS病毒检测呈阳性，并称自7月4日以来没有新增MERS病例。卫生专家们称，MERS的潜伏期约为两周。

学校已重开，商店也已恢复营业，但官员们急于想要修复疫情对公众情绪的影响。

黄教安称，现在宣布疫情已结束为时尚早，但敦促公众回归正常的日常生活。他并表示，韩国政府将进行改革，修复MERS疫情爆发期间暴露的卫生保健系统的缺陷，但他没有具体说明韩国政府将采取何种措施。（完）