三星继承人就集团旗下医院未能阻止MERS疫情扩散鞠躬道歉

路透首尔6月23日（记者 Ju-min Park/Se Young Lee） - 三星集团继承人李在熔周二发表全国性的电视讲话，就集团基金会运营的三星首尔医院未能防止中东呼吸综合征（MERS）疫情扩散鞠躬道歉。

韩国感染MERS的病例中，大约一半是在三星首尔医院感染的，这令韩国这家非常知名的医院形象蒙尘。韩国是继沙特之后的全球第二大MERS发病国。

李在熔称，三星集团将尽全力遏制疫情，同时会对三星首尔医院进行改革。

李在熔的父亲李健熙去年心脏病发作，一直在三星首尔医院住院。

“我们三星首尔医院未能阻止MERS感染和扩散，为公众带来了诸多痛苦和困扰，我在此鞠躬道歉，”李在熔在罕见的公开讲话中称。

“我们辜负了公众的期望和信任，”他说。

李在熔在疫情爆发期间曾访问过三星首尔医院，但没有发表声明。该院院长也做出公开道歉。

“我父亲躺在这家医院已经一年多了，”他说道。

“我对患者及他们的家属所经历的担忧和痛苦感同身受，”他说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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