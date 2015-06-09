特写：韩国MERS疫情引恐慌 一村庄遭整体隔离

6月9日，首尔，在韩国国防部入口处，面带口罩的军人正在检查车内访客的体温，预防中东呼吸综合征（MERS）传播。 REUTERS/Kim Hong-Ji

路透首尔6月8日（记者 Ju-min Park/James Pearson） - 中东呼吸综合征（MERS）疫情在韩国引发恐慌，现场看棒球比赛的人少了，教堂做礼拜的教友们也改用鞠躬取代了握手打招呼，疫情还导致一个村庄被整体隔离。

“突然，我就不能离开，也不能随便走动。如果我离开，则会被警方抓捕，或者会被通过手机追踪，”被隔离的Jangduk村的一位村民通过电话说。

韩国目前有大约2,500名可能的MERS接触者被隔离，其中有些人在医院接受隔离，大多数居家隔离。韩国政府则通过追踪手机的方式，来阻止被隔离者违反规定。

一位官员称，相关部门追踪到一位被隔离的女性在失踪时去了高尔夫球场，此人已被要求回家。

首尔江南区卫生中心的一位官员称，这位住在江南区的女性的手机无人接听，卫生部门工作人员前往其住所检查，敲门无人应答，于是报警。警方通过该女性的手机追踪到此人在数百公里开外的一处高尔夫球场。

通往Jangduk村的公路入口处，有身穿白色防护服的男性把守。该村在首尔以南280公里处，隶属于全罗北道（North Jeolla），以红辣椒酱闻名。

“又不是在战争中，我们没有得到任何提前通知，”上述那位要求匿名的村民说道。

卫生工作人员每天来两次检测村民们的体温，是该村村民与外界的唯一联系。韩国公共安全部周一表示，将向这里的村民们提供食品和其他必需品。

上周四，该村一位72岁的女性村民被确诊感染MERS，这个小小的农业村落因此被隔离。她曾在平泽市一家医院住院，出院回家后出现症状。平泽市是此次MERS疫情爆发的中心。

“医生说没事后，她在5月21日出院……她就回家了，因为那是她生活的地方，”该村民的儿子在电话里告诉路透。

韩国一位官员称，这个105人的村庄被整体隔离，是因为这位确诊病例曾拜访过几位邻居。

韩国到周一时已有近2,000所学校关闭，一些家长没有上班在家照顾孩子。

周日现场观看韩国职业棒球联赛比赛的人数平均为8,693人，较本赛季周日平均观看人数13,376人减少三分之一有余。韩国电影振兴委员会（Korean Film Council）称，6月5-7日的电影票销售较两周前下降35%。

首尔的一些大教堂取消了圣经课，周日前来做礼拜的信徒减少。江南区的一家教堂建议教友们以鞠躬而非握手的方式相互打招呼。

韩国文化体育观光部推出了在酒店、餐馆、购物中心及旅游巴士提供洗手液的措施，以求安抚惶恐不安的游客。

济州岛旅游景点Pony Valley的一位代表称，尽管该景点的24头骆驼的“MERS病毒检测结果呈阴性”，但是来这里的游客人数还是下降。

科学家尚不确定MERS病毒的来源，但一些研究已经将该病毒与骆驼联系在一起。一些专家还认为，该病毒是通过与骆驼的密切接触或者通过吃骆驼肉及喝骆驼奶而传播给人类的。

“这些骆驼自6月5日以来一直被隔离，我们的骑骆驼游服务也没有恢复，因为大家仍害怕MERS，”这位要求匿名的代表说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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