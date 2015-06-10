版本:
中国
时事要闻 | 2015年 6月 10日 星期三 10:51 BJT

台湾调整韩国旅游疫情建议 将警示范围扩大至全韩

路透台北6月9日 - 台湾卫生部门周二调整韩国旅游疫情建议，将警示范围扩大至韩国全境。

该旅游警示由台湾卫生福利部疾病管制署决定发布，建议台湾民众在韩国旅游时应避免进出医疗机构。

台湾此前仅发布了针对首尔的旅游疫情建议，同时将韩国其他地区列入“观察级别”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐