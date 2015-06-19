泰国确认出现首例MERS病例 加强入境人员筛查

路透曼谷6月18日 - 泰国周四确认出现首例中东呼吸综合征（MERS）病例，成为今年亚洲第四个出现MERS病例的国家。

公共卫生部部长Rajata Rajatanavin在新闻发布会上称，一名来自阿曼的75岁商人的MERS病毒检测呈阳性。

“根据两家实验室的检测，我们能够确认发现了MERS病毒，”Rajata称。他并表示，这名男子因心脏问题到曼谷来就医。

“他到的第一天就进行了（MERS）病毒检测，这名病人……感染了MERS病毒。”

Rajata称，另有59人被隔离观察，其中包括随同该男子到曼谷的三名亲属。

绝大多数MERS感染和死亡病例来自沙特阿拉伯，2012年以来当地有超过1,000人染病，约有454人死于MERS。

泰国疾控部门稍早称，已经在67个入境地点对旅行者进行筛查。

泰国疾病控制部门官员Sophon Mekthon称，“我们已经通知泰国所有医院提高警惕。从中东和韩国回来的人必须进行彻底检查。”（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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