泰国确认出现首例MERS病例 加强入境人员筛查

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透曼谷6月18日 - 泰国周四确认出现首例中东呼吸综合征（MERS）病例，成为今年亚洲第四个出现MERS病例的国家。
公共卫生部部长Rajata Rajatanavin在新闻发布会上称，一名来自阿曼的75岁商人的MERS病毒检测呈阳性。
“根据两家实验室的检测，我们能够确认发现了MERS病毒，”Rajata称。他并表示，这名男子因心脏问题到曼谷来就医。
“他到的第一天就进行了（MERS）病毒检测，这名病人……感染了MERS病毒。”
Rajata称，另有59人被隔离观察，其中包括随同该男子到曼谷的三名亲属。
绝大多数MERS感染和死亡病例来自沙特阿拉伯，2012年以来当地有超过1,000人染病，约有454人死于MERS。
泰国疾控部门稍早称，已经在67个入境地点对旅行者进行筛查。
泰国疾病控制部门官员Sophon Mekthon称，“我们已经通知泰国所有医院提高警惕。从中东和韩国回来的人必须进行彻底检查。”（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。