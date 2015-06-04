抗击MERS 韩国应增加透明度并寻求国际协作

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦6月3日 （记者Kate Kelland） - 韩国面临着与中东呼吸综合征（MERS）长期斗争的风险，除非韩国保持透明，与国际社会合作，并避免沙特曾经犯下的错误。2012年MERS在沙特出现后，便在该国扎下了根。

病毒学和传染病专家几乎奋争了两年，方让遮遮掩掩的沙特当局共享（有关MERS的）科学信息，这些信息本可帮助更快阻止MERS在沙特的蔓延。

MERS在韩已造成30人感染，其中两人死亡。控制MERS在韩国的爆发，将需要沙特现在才开始采用的开放水平。

“几乎三年前就报告了首例MERS病例，但这个疾病仍对全球构成了严重的健康威胁，许多基本问题也没有搞清楚，”英国伦敦大学学院传染病和国际卫生教授埃利姆丁·扎姆拉（Alimuddin Zumla）说道，他周三在《柳叶刀》上与他人合作发表了对MERS形势的分析文章。

扎姆拉向路透表示，他已经在韩国看到了令人担忧的迹象--应对迟缓，卫生官员并不渴望获得外界的帮助。他敦促韩国政府对外开放、共享信息并允许国际专家进入协助。

“我们需要更多全球关注和更多的国际协作。他们应该聘请一支多学科的队伍帮助对MERS进行（基因）测序，研究病毒是否正在变得更加致命。他们应当尽快这么做。”

英国雷丁大学的病毒学家本·诺伊曼（Ben Neumann）表示，2014年4、5月份，沙特每周新增多个MERS病例，如今不过每周数例，这契合沙特采取的更为开放与合作策略。

“正如沙特现在展示的，主动、透明的应对不仅是良好的公共健康政策，也是良好的公共政策，”他对路透表示。（完）