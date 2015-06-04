抗击MERS 韩国应增加透明度并寻求国际协作

港报社评：美国优先七情上面，做“刁”须防做出大祸--信报1月23日
不管美国人民和国际社会喜欢与否，特朗普坐上美国总统宝座，成为这个当世唯一超级大国最高领导人已是铁一般的事实。在上周五的就职演说中，特朗普左一句「美国优先」，右一句「让美国重新强大起来」，激昂处尤胜去年为争夺选票不得不卖力演出之时。然而，同一番话，他在竞选期间不已说过不下百遍吗？连坚决反对本土利益压倒一切者亦能倒背如流矣。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦6月3日 （记者Kate Kelland） - 韩国面临着与中东呼吸综合征（MERS）长期斗争的风险，除非韩国保持透明，与国际社会合作，并避免沙特曾经犯下的错误。2012年MERS在沙特出现后，便在该国扎下了根。
病毒学和传染病专家几乎奋争了两年，方让遮遮掩掩的沙特当局共享（有关MERS的）科学信息，这些信息本可帮助更快阻止MERS在沙特的蔓延。
MERS在韩已造成30人感染，其中两人死亡。控制MERS在韩国的爆发，将需要沙特现在才开始采用的开放水平。
“几乎三年前就报告了首例MERS病例，但这个疾病仍对全球构成了严重的健康威胁，许多基本问题也没有搞清楚，”英国伦敦大学学院传染病和国际卫生教授埃利姆丁·扎姆拉（Alimuddin Zumla）说道，他周三在《柳叶刀》上与他人合作发表了对MERS形势的分析文章。
扎姆拉向路透表示，他已经在韩国看到了令人担忧的迹象--应对迟缓，卫生官员并不渴望获得外界的帮助。他敦促韩国政府对外开放、共享信息并允许国际专家进入协助。
“我们需要更多全球关注和更多的国际协作。他们应该聘请一支多学科的队伍帮助对MERS进行（基因）测序，研究病毒是否正在变得更加致命。他们应当尽快这么做。”
英国雷丁大学的病毒学家本·诺伊曼（Ben Neumann）表示，2014年4、5月份，沙特每周新增多个MERS病例，如今不过每周数例，这契合沙特采取的更为开放与合作策略。
“正如沙特现在展示的，主动、透明的应对不仅是良好的公共健康政策，也是良好的公共政策，”他对路透表示。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
不管美国人民和国际社会喜欢与否，特朗普坐上美国总统宝座，成为这个当世唯一超级大国最高领导人已是铁一般的事实。在上周五的就职演说中，特朗普左一句「美国优先」，右一句「让美国重新强大起来」，激昂处尤胜去年为争夺选票不得不卖力演出之时。然而，同一番话，他在竞选期间不已说过不下百遍吗？连坚决反对本土利益压倒一切者亦能倒背如流矣。
就在美国新总统特朗普就任前3日，国家主席习近平在世界经济论坛和联合国日内瓦总部发表的两篇演辞，既是对世界即将到来的新变局的提前回应，亦是中国对未来国际政经课题的答案，被视为向全球提供解决各种政治经济问题中国方案；两篇演讲既有对外宣示意义，也有对内指导意义，可以视作他今秋中共十九大报告国际外交部分的政策蓝本。
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