为何迟迟未见MERS疫苗？缺乏远见令科学家受挫

图为韩国仁川国际机场免税店，旅客带着口罩预防MERS。 REUTERS/Kim Hong-Ji

路透伦敦6月15日 （记者 Kate Kelland/Ben Hirschler） - 距离首次发现人感染中东呼吸综合征（MERS）病毒已经过去三年时间，科学家和制药企业称，没有理由现在还没研发出MERS疫苗，这些疫苗本可以保护韩国那些感染和病危的MERS患者。

MERS冠状病毒疫情披露滞后，部分归因于沙特阿拉伯对疫情的秘密处置方式。沙特的MERS疫情最早可追溯到2012年。

但科学家们确实知道该病毒与致命的SARS病毒类似，并知道该病毒可能源于蝙蝠且与骆驼有关，能够发生人际传播。科学家们也了解病毒的分子结构。

所有这些都为研究人员展开疫苗研发提供了科学细节，但明显令人沮丧的是，目前几乎没有开展任何相关研发工作。

问题在于，大型制药企业不能确定疫苗的经济意义，且目前没有任何政府提出为大规模的MERS疫苗研究提供支持。

“问题在于：还得空等多长时间，还要追踪疫情多长时间才能认真看待疫苗的研发？”英国牛津大学詹纳研究所的教授兼负责人艾德里安·希尔（Adrian Hill）说道。

“没有迹象表明MERS正在消失，2012年后它一直存在。且现在确实有明确的证据表明MERS可以出现人际传播。”

目前至少有25个国家已有MERS病例记录，包括美国、中国和英国。MERS可引发咳嗽、发烧和呼吸困难，可导致肺炎和肾衰竭。

一些科学家怀疑MERS可能已不为人知地传播到了其他国家，因为或许并非总能够做到确诊感染MERS并将其从导致老人或病人死亡的其他呼吸道疾病中区分开来。

迄今为止，只有Greffex、Inovio(INO.O)和Novavax(NVAX.O)等少数几家小型生物科技企业已开展了一些MERS疫苗研发工作，且他们的研究仍停留在临床前阶段。

葛兰素史克等大型制药企业只是在密切关注MERS情势。

对于以盈利为导向的制药企业，问题在于要搞清楚谁会使用疫苗，谁将为此买单，以及这是否为商业市场。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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