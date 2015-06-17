MERS尚未构成全球性突发公众卫生事件--WHO

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦/伦敦6月17日 - 世界卫生组织（WHO）周三称，韩国的中东呼吸综合征（MERS）疫情表明，致命的传染性疾病可能会在任何时候来袭，但MERS尚未成为全球性突发公共卫生事件。
世卫组织MERS应急委员会在开会后发表的声明中称，MERS尚未构成国际关注的突发公共卫生事件。“这次疫情是一个提醒，表明在当今流动性很高的世界里，所有国家应随时为MERS与其他严重传染性疾病的意外爆发的可能性作好准备，”世卫组织表示。
在国际卫生条例中，全球关注的突发公共卫生事件的定义是：通过疾病的国际传播对其他世卫组织成员国构成风险的重大事件，并可能需要国际协同响应。
MERS病毒会引发咳嗽、发烧，并可能导致致命性的肺炎和肾衰竭。MERS病例主要出现在沙特和韩国，但是已通过游客输入到了最起码25个国家。感染MERS后的死亡率约为38%。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”