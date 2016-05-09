英国一邮轮上有逾四分之一乘客感染诺如病毒

路透5月8日 - 美国疾病控制与预防中心（CDC）称，英国“巴尔莫勒尔号”邮轮上逾四分之一乘客感染诺如病毒。该邮轮载客919名，周末停靠在美国缅因州。

CDC亦称，邮轮上有520名工作人员，其中8人感染诺如病毒。该邮轮由Fred. Olsen Cruise Lines运营。

“巴尔莫勒尔号”邮轮4月16日离开英国南安普敦，开始34天的航程，中途在葡萄牙和百慕大停留，上月底抵达美国弗吉尼亚州诺福克，这是其到达美国的第一站。

CDC官员称，当时已有153名乘客和六名工作人员感染诺如病毒。卫生官员和一名流行病学家在邮轮停靠的下一站--马里兰州巴尔的摩登船，以评估疾病爆发情况及应对之策。

CDC称，邮轮上收集的测验呈阳性的样本将被送往CDC作进一步检测。

CDC称，邮轮公司已采取措施应对，包括增加清洁和消毒措施、收集粪便样本、每日报告病情、派遣公共健康与卫生负责人监督并协助实施卫生和疾病爆发应对举措。（完）