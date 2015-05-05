偏胖的糖尿病患者比偏瘦患者长寿--研究

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约5月4日 （记者 Sharon Begley） - 科学家周一报告称，超重但不肥胖的二型糖尿病患者比正常体重的患者长寿。这是支持“肥胖悖论”的又一例证。

尽管公共卫生官员对超重的后果发出严厉警告，雇主也逼迫手下员工通过“健康项目”减肥，但体重与长寿却是自相矛盾的关系。研究显示，尽管肥胖会令患心血管疾病的风险上升，但超重的心血管病患者却比正常体重的患者长寿。

类似的是，肥胖也令患二型糖尿病的风险加大。但并不清楚超重是否为糖尿病患者赋予了生存优势。

之前的16项研究得到了相互矛盾的结果。一些研究发现超重的糖尿病患者比正常体重患者寿命低，有的结果则反之。其中许多研究都受到研究方法的问题困扰，包括患者少、缺乏跟进、使用的是问卷调查而非临床记录等。

新的研究在这方面想方设法做的更好。该研究团队由英国赫尔大学的Stephen Atkin和Pierluigi Costanzo带队，他们对10,568名第二型糖尿病患者进行了平均长达近11年的追踪。

这些研究人员在Annals of Internal Medicine发表的报告中称，尽管超重和肥胖患者患心脏病和中风的风险上升，但他们可能比正常体重的糖尿病患者长寿。

研究中，偏瘦的糖尿病患者的死亡风险最高，几乎是正常体重患者的三倍。超重患者的死亡风险比正常体重或肥胖患者低13%。（完）