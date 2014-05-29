不可承受之重：全球胖子多达21亿人

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿5月28日（记者）Will Dunham - 研究人员周三称，肥胖问题给全球带来沉重负担，贫国富国都不例外，现在全球有近30%的人口肥胖或超重，共达21亿人。

研究人员采用188个国家1980-2013年的数据，宣称这是迄今对肥胖问题最全面的研究。

华盛顿大学健康指标及评估研究院团队进行了此项研究，报告刊登在《柳叶刀》（Lancet）医学期刊。报告称，中东、北非、中美洲和太平洋以及加勒比海岛国的肥胖者比例高得令人瞠目。

女性肥胖率上升最明显的地区是埃及、沙特、阿曼、洪都拉斯和巴林。男性肥胖率上升最突出的则是新西兰、巴林、科威特、沙特和美国。

在最富有的国家--美国，其肥胖人口占全球肥胖人口的13%，而美国人口不到全球总人口的5%。

肥胖问题与多种因素有关，包括廉价、高脂、多糖、多盐、高热量的“垃圾食品”，以及久坐的生活方式等，是心脏病、中风、糖尿病、关节炎和一些癌症的主要诱因。

世界卫生组织称，每年有约340万名成年人死于肥胖导致的慢性病。

1980年时，全球超重和肥胖人口为8.57亿人，而到2013年则增至21亿人。目前地球人口已突破70亿。

研究人员称，肥胖问题曾是富国独有的“富贵病”，现在则影响到所有年龄层、所有收入阶层和所有地区，没有一个国家做到了降低肥胖率。

参与了此项研究的Marie Ng说：“事实上，现在有三分之二的肥胖人口分布在发展中国家。”

全球逾一半的肥胖人口集中在10个国家：美国、中国、印度、俄罗斯、巴西、墨西哥、埃及、德国、巴基斯坦和印尼。（完）