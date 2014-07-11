极端肥胖比吸烟更致命--研究

香港个股：政府延长有线宽频旗下有线电视接纳续牌期限至5月底
路透香港4月25日 - 香港政府周二表示，准许有线宽频旗下有线电视的要求，将确认接纳和签署本地收费电视续期牌照的期限，由今年4月26日延后至5月31日。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约7月8日(记者 Sharon Begley) - 众所周知，肥胖可引发中风和其他疾病从而缩短人的寿命，但周二的一项研究显示，在极端案例中，肥胖比吸烟更影响人的寿命。
《公共科学图书馆·医学》(PLOS Medicine)杂志发表了此项分析报告，这是迄今对极端肥胖影响死亡率最大规模的一次研究。研究发现，那些极端肥胖者，即比平均体重多出100磅(45千克)或更多的人要比健康体重者早死6.5年-13.7年。
这项研究是基于对美国、瑞典和澳大利亚人的20项大型研究数据所得。当前肥胖率飙升，全球范围内，有近30%的人（或21亿人）肥胖或超重。
研究对象包括9,564名极端肥胖的成人和30.4万名正常体重的人。
由于极端肥胖群体的身体质量指数(BMI)不断增加，在任何特定时间内，这些极端肥胖者的整体死亡风险都持续增加，其中多数是由于罹患心脏病、癌症和糖尿病。
BMI为40-44.9的人平均寿命会缩短6.5岁。那些BMI在45-49.9之间的人平均寿命减少8.9年，而BMI在50-54.9人会减少9.8年，BMI在55-59.9人缩短13.7年。那些体重健康的人中，吸烟者的平均寿命会减少大约8.9年。
美国国家癌症研究所(National Cancer Institute)的科学家进行了此项研究，但研究没有提及非过胖人群是否也会缩短寿命，研究人员也没有提到，这一研究结果是否适用于非西方国家的、更贫困的人口。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
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