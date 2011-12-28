幼年母子关系不好 长大後易肥胖--研究

路透12月28日电---美国一项研究显示，幼年时同母亲关系不太好的儿童长大後易变胖。

这份发表在《儿科学》(Pediatrics)杂志上的研究称，研究人员对近1,000名青少年进行了跟踪调查，发现在那些幼年母子关系不太好的儿童中，有超过25%的人在15岁时出现肥胖。

相比之下，在那些幼年母子关系良好的青少年中，只有13%的人出现肥胖。

尽管这并不能证明其中的因果关系，但研究人员表示，其他研究已显示儿童情商与智商的发展与他们幼年时与母亲的关系有关。

研究人员安德森(Sarah Anderson)表示，童年时期关系紧张可能对儿童大脑造成持久影响。

安德森表示："大脑中管理压力和能量平衡的区域存在重合。"

"这种压力反应可能通过食欲调节与肥胖产生关联。"（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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