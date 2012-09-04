有机食物不见得更有营养--研究

路透9月4日电---美国的一项研究显示，有机农产品和肉类虽然杀虫剂和抗药性细菌含量会比较低，但在维生素和营养成分上通常不见得比常规食物更好。

该研究团队负责人Crystal Smith-Spangler表示：“人们选择购买有机食物是出於很多不同原因。其中一个理由就是认为对健康有益。”

“我们的患者、我们的家人会问：‘就营养成分或对人体健康而言，有理由选择有机食物吗？’”

她和她的同事对200多个有关有机食物的研究进行了回顾。

这些食品包括有机和无机水果、蔬菜、谷物、肉类、家禽鸡蛋和牛奶。

Smith-Spangler和她的同事发现，无论是有机还是常规的动植物产品中，维生素含量并无不同，营养成分的唯一差别是有机产品中磷的含量略多。

有机牛奶和鸡肉或许还含有更多的欧米珈-3脂肪酸，但这只是根据少数研究得出的结论。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。