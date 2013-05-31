大剂量服用止痛药增加心脏病发作风险

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Kate Kelland
路透伦敦5月30日 - 周四发布的一份研究报告显示，长期大剂量服用止痛药，如布洛芬(ibuprofen)、双氯芬酸(diclofenac)，将增大心脏病病发的风险，所带来的危险性与万络(罗非昔布片,Vioxx)相仿。万络因其潜在的风险已被撤市。
这一研究在全球范围内随机选取了639个实验样本，涉及超过30万人。研究由英国牛津大学临床试验研究人员Colin Baigent牵头进行，发表在周四出版的《柳叶刀》(Lancet)医学杂志上。
研究人员称，长期服用非甾体类消炎药(NSAIDs)使重大血管疾病(如心脏病、中风等)发生的危险性提高三分之一。
这意味着普通非甾体类消炎药所带来的风险，与新一类的非甾体类消炎药(如COX-2抑制剂、昔布类药物)所带来的风险是基本等同的。万络便属于后一类药物。美国制药公司默克 所生产的万络由于涉及到引发心血管疾病，于2004年撤市。
“我们的意思是，这些药物(昔布类、布洛芬、双氯芬酸)他们有着相似的风险，同也有相似的益处，”Baigent称。
Baigent并称这一风险主要威胁需长期大剂量服用止痛药的人士，如关节炎患者。短期小剂量，如为缓解肌肉疼痛而服用止痛剂则不太有可能造成威胁。(完)
编译：辛毅 发稿：王燕焜
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