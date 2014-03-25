空气污染造成2012年约700万人死亡

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦3月25日(记者 Kate Kelland) - 世界卫生组织(WHO)周二表示，空气污染在2012年造成约700万人死亡，这也使其成为世界最大的单一环境健康风险。

WHO表示，这一数字说明，在2012年全球死亡人数中，有八分之一的人死因与空气污染有关，也说明如何减少室内外空气污染或许能在未来挽救数以百万计的性命。

空气污染死亡病例常见于心脏病、中风或慢性阻塞性肺疾病。同时，它还与肺癌和急性呼吸道感染等死因有关。

WHO公共卫生和环境部门主管Maria Neira表示：“这些证据说明，我们需要采取具体的行动以清洁我们所呼吸的空气。”

“空气污染所带来的风险比我们之前所认为或理解的还要严重，特别是对于心脏病和中风患者而言。”

2012年，东南亚和西太平洋地区的贫困和中等收入国家遭遇了最严重的空气污染，分别有330万人和260万人因室内和室外空气污染丧生。（完）