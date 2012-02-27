开车族须防“烤皮综合症”

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透2月24日电---车座底部的加热器可缓解冬天上下班路上的严寒，但皮肤科医生警告称，长期暴露在车座加热器环境下可引发一种名为“烤皮综合症”的皮肤疾病。
《皮肤病学文献》(Archives of Dermatology)发布的两份报告称，长时间坐在加热座椅上会导致双腿出现皮疹。
“烤皮综合症”或许很难看，但却不是很严重。
辛辛那提大学医学院的皮肤科医生Brian Adams对路透表示：“调低温度，避免长时间将小腿放在车座的最热处。”
“烤皮综合症”因暴露在热环境下引发，但并非烧伤。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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