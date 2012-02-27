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寰宇花絮 | 2012年 2月 27日 星期一 09:33 BJT

开车族须防“烤皮综合症”

路透2月24日电---车座底部的加热器可缓解冬天上下班路上的严寒，但皮肤科医生警告称，长期暴露在车座加热器环境下可引发一种名为“烤皮综合症”的皮肤疾病。

《皮肤病学文献》(Archives of Dermatology)发布的两份报告称，长时间坐在加热座椅上会导致双腿出现皮疹。

“烤皮综合症”或许很难看，但却不是很严重。

辛辛那提大学医学院的皮肤科医生Brian Adams对路透表示：“调低温度，避免长时间将小腿放在车座的最热处。”

“烤皮综合症”因暴露在热环境下引发，但并非烧伤。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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