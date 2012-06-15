研究显示二手烟害处更多

路透6月15日电---来自中国的一项研究显示，经常摄入二手烟可能增加死於中风、气肿、心脏病和肺癌的风险。

一些研究表明，经常摄入二手烟的非吸烟者面临更高的患心脏病或某些癌症的风险，但是二手烟与中风和气肿的关联相对没那麽大。

发表在医学杂志《Chest》上的该研究称，尽管无法确定二手烟是罪魁祸首，但是研究人员能够解释其他关键的因素，比如年龄、教育、工作、血压和胆固醇水平。

“研究揭示了二手烟和主要由烟草导致的死亡之间的剂量效应关系，”中国人民解放军总医院研究员何耀和同事们写道。结果基於对910名成年人长达17年的研究。

美国约翰霍普金斯大学彭博公共卫生学院全球烟草控制研究所主任Joanna Cohen认为，有证据显示二手烟不光可能增加患心脏病和某些癌症的风险，还可能增加患中风和气肿的风险，研究结果支持了这种观点。

“这种研究对因果关系的论证非常重要。”Cohen称，中国是烟民最多的国家，该研究成果来自中国意义重大。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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